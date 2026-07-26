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26 июля 2026 в 16:07

Беру лаваш и вишню — через 15 минут на столе хрустящие мини-штрудели с сочной начинкой

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, совсем не обязательно замешивать тесто. Из тонкого лаваша получаются удивительно хрустящие мини-штрудели с насыщенной вишневой начинкой. Снаружи они румяные и хрустящие, а внутри — густая ароматная вишня с легкой кислинкой.

Такой десерт хорош и дома, и в дороге, если, конечно, успеет дождаться поездки.

Для приготовления понадобится: тонкий лаваш — 1 шт., замороженная вишня — 300 г, вишневый сок — 100 мл, кукурузный крахмал — 2 ст. л., сахар — 80 г или по вкусу, растительное масло — 1 ст. л., сахарная пудра — для подачи.

Вишню полностью разморозьте, переложите в сотейник вместе с соком, оставив немного сока для крахмала. Добавьте сахар и доведите до кипения. Кукурузный крахмал размешайте в оставшемся соке, влейте к вишне и, постоянно помешивая, проварите 2–3 минуты до густой начинки. Полностью остудите.

Лаваш нарежьте квадратами размером около 12–13 см, выложите начинку, подверните боковые края и сверните плотные рулетики. Обжарьте их на небольшом количестве растительного масла с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Я всегда даю вишневой начинке полностью остыть перед тем, как заворачивать ее в лаваш. Тогда она остается густой, не размягчает тесто, а сами мини-штрудели после жарки получаются особенно хрустящими и аккуратными.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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