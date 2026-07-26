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26 июля 2026 в 21:44

Какой купальник выбрать, чтобы сделать фигуру идеальной

Какой купальник выбрать, чтобы сделать фигуру идеальной Какой купальник выбрать, чтобы сделать фигуру идеальной Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В конце лета у многих наступает долгожданная пора отпусков, и мысли неизбежно устремляются к морю, солнцу и пляжному отдыху. Но что делать, если усиленные тренировки в спортзале и строгие диеты не дали молниеносного результата, а до поездки остались считаные дни? Отчаиваться не стоит — у природы нет плохих форм, есть лишь неправильно подобранный гардероб. Главный спасательный круг в этой ситуации — грамотно выбранный купальник, способный выставить ваши сильные стороны на всеобщее обозрение и тактично замаскировать то, что вы предпочли бы оставить без внимания. Мы расскажем, как определить размер купальника, на какие нюансы обращать внимание в примерочной и какие модели пляжной моды гарантированно сделают ваш силуэт стройнее.

Как подобрать фасон: отталкиваемся от типажа

Всего век назад вопрос «как я выгляжу на пляже» не мучил женщин вовсе — купальные костюмы тех лет больше напоминали строгую одежду: глухие темные ткани, длинные рукава и панталоны. Сегодняшний ассортимент поражает воображение: витрины ломятся от купальников любых форм, цветов и фактур. Но хочется-то не просто наряд, а магический образ, который превратит вас в кинодиву с осиной талией. Хорошая новость в том, что правильная игра с кроем и оттенками реально творит чудеса, если подойти к выбору с умом.

Какой купальник выбрать Какой купальник выбрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прежде всего, нужно честно оценить свою комплекцию. Стилисты условно делят женские фигуры на несколько основных типов. Знание своего типа фигуры — это уже половина успеха.

  • «Прямоугольник» (мальчишеский тип). Здесь плечи, талия и бедра приблизительно равны по ширине.
  • «Перевернутый треугольник». Часто встречается у девушек, занимающихся плаванием: мощные плечи и грудная клетка контрастируют с узкими бедрами.
  • «Груша». Женственный низ с объемными бедрами при достаточно изящных плечах и небольшой груди.
  • «Яблоко». Основная проблемная зона — живот, при этом ноги остаются стройными, а грудь обычно средняя.
  • «Песочные часы». Заветный идеал, условно эталонный баланс между объемом груди и бедер при ярко выраженной талии.

Конечно, в жизни часто встречаются смешанные варианты, но если понять, к какому типу вы ближе, вы без труда подберете купальник, который зрительно приблизит вашу фигуру к заветной пропорции 90-60-90. Давайте пройдемся по основным правилам коррекции.

Варианты для подтянутых и стройных

Если природа наградила вас стройным, спортивным телом без резких перепадов объемов («прямоугольник»), ваша задача — искусственно создать округлости там, где их не хватает, и подчеркнуть линию талии. Отличным решением станут раздельные модели с лифом бандо (без бретелей на жесткой основе), которые зрительно прибавляют объема в зоне декольте. Также обратите внимание на трендовые монокини — за счет вырезов по бокам они создают иллюзию изящного изгиба, даже если его нет.

Как выбрать купальник Как выбрать купальник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как спортсменкам добавить женственности?

Обладательницам фигуры «перевернутый треугольник» главная задача — отвлечь взгляд от линии плеч и сбалансировать верх и низ. Здесь на помощь приходит классическое бикини: светлый верх и темный низ способны творить чудеса. Если выбираете слитный вариант, присмотритесь к моделям с яркими геометрическими принтами на груди или к монокини с асимметричными вырезами по талии — это отвлекающий маневр, который работает безотказно. Для дам с пышными формами в этом случае идеальным компромиссом станет сплошной купальник майо.

Скрываем бока и пышные бедра: советы для «груши»

Девушкам с типом фигуры «груша» важно сделать акцент на верхней части тела, чтобы уравновесить массивный низ. Ваши союзники — пышные лифы с рюшами, воланами и оборками. Чем пышнее и ярче топ, тем лучше. Смело выбирайте раздельные или слитные модели с активным цветочным принтом в зоне бюста. Эффектно смотрятся так называемые свим-дрессы — купальные платья, нижняя часть которых декорирована короткой стилизованной юбочкой, которая маскирует все нюансы бедер.

Убираем акцент с живота: хитрости для «яблока»

Самый сложный случай — это тип «яблоко», но и он решаем. Главное правило: никаких низких трусиков и горизонтальных линий на животе. Ваш фаворит — слитный купальник пландж с глубоким V-образным вырезом на груди и завышенными разрезами на бедрах. Это отвлекает внимание и визуально вытягивает силуэт. Если душа просит раздельный вариант, остановитесь на бандини — топе-майке, который закрывает проблемную зону, или на коротких пляжных маечках, стилизованных под лиф.

Как выбрать купальник, чтобы выглядеть стройной и молодой Как выбрать купальник, чтобы выглядеть стройной и молодой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальным — не расслабляться!

Казалось бы, обладательницам «песочных часов» повезло больше всех. Однако и тут есть подводные камни: неправильно выбранный купальник может испортить даже безупречные пропорции, сделав их тяжеловесными или слишком откровенными. Идеальным девушкам подходит практически все: от классических слитных майо до соблазнительных халтеров и бикини. Единственное, на чем стоит сконцентрироваться, — это цветовое решение, которое должно гармонировать с вашим цветотипом (глаза, кожа, волосы).

Палитра и принты: играем со зрительным восприятием

Выбор цвета — это мощнейший оптический инструмент. Золотое правило «черное стройнит» работает на пляже на все 100%. Если ваша фигура далека от параметров модели, табу накладывается на:

  • Чистый белый и нежные пастельные тона (они добавляют объема).
  • Мелкий, частый рисунок (он рябит и увеличивает формы).
  • Горизонтальную полосу (она «режет» фигуру).

Вместо этого присмотритесь к темному синему, изумрудному, насыщенному шоколадному или глубокому черному. На темном фоне приветствуются крупные вертикальные узоры и яркие цветочные вставки по бокам — это сужает силуэт.

Для стройных же барышень, наоборот, открыт весь спектр: от светлых оттенков до мелкой полоски а-ля «тельняшка». Им стоит избегать вертикальных полос (они делают и без того худых девушек похожими на тростинки) и играть на контрасте верха и низа. Яркая часть привлекает внимание к тому, что нужно увеличить, а темная — к тому, что нужно спрятать.

Как выбрать купальник, чтобы выглядеть стройной Как выбрать купальник, чтобы выглядеть стройной Фото: Shutterstock/FOTODOM

Модные веяния: выбираем популярные силуэты

Несмотря на изменчивость моды, последние годы показывают, что женщины отдают предпочтение комфорту и практичности. В фаворитах остаются проверенные временем модели. Вот топ-лист фасонов, которые всегда актуальны:

  1. Бикини (включая мини-варианты) — бессмертная классика пляжной моды.
  2. Монокини — закрытые купальники с самой разной фантазией кроя.
  3. Свим-дресс — раздельный костюм, низ которого стилизован под изящную юбочку.
  4. Танкини — ультра-удобный ансамбль из топа-майки и шортиков.
  5. Пландж — модель с глубоким декольте и высокими бедренными вырезами.
  6. Бандини — комплект с топом, закрывающим корпус.
  7. Трикини — разновидность бикини с перемычкой из ткани спереди.

О материале и аксессуарах: последние штрихи

Обратите внимание на ткань: дешевый тонкий материал растянется за одно лето, и силуэт «поплывет». Выбирайте плотный, эластичный текстиль, который качественно поддерживает тело даже в мокром виде, выполняя легкий корректирующий эффект.

Если вы все же чувствуете скованность в откровенном наряде, добавьте к образу стильное парео или широкополую шляпу. Эти аксессуары не только добавляют шарма, но и служат отличной ширмой для тех зон, которые вы хотите оставить в тени. И последнее, но самое важное: всегда примеряйте купальник перед покупкой, он должен сидеть точно по размеру. Слишком маленький будет смотреться вульгарно даже на самой изящной фигуре, а слишком большой — мешковато. Найдите свой идеальный баланс, и летний отдых запомнится вам только яркими фотографиями!

Ранее мы рассказывали, как выбрать идеальную летнюю обувь.

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Екатерина Метелева
Е. Метелева
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