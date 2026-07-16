Тренер дала совет, как не бояться выйти на пляж в купальнике Тренер Мацкевич посоветовала сместить фокус с внешнего вида к ощущениям

Чтобы меньше стесняться своего тела в купальнике, следует сместить внимание с внешнего вида на внутренние ощущения, посоветовала фитнес-тренер Анна Мацкевич. В разговоре с «Чемпионатом» эксперт подчеркнула, что годами женщин настраивали воспринимать пляж в качестве места для экзамена собственной фигуры.

А если не успел прийти в нужную форму, то должен тихо сидеть на краю лежака и заворачиваться в полотенце. Из-за этого мы добровольно ставим жизнь на паузу. Отказываемся плавать и расслабляться под солнцем. Мы ждем мифической идеальной версии себя, чтобы наконец разрешить себе просто отдохнуть. Но пляж не подиум, а окружающие люди не жюри. Большинство вокруг занято своими делами или точно так же тревожно втягивает живот, переживая из-за собственных комплексов, — поделилась тренер.

Ранее гинеколог высшей категории Виктория Фисюк заявила, что при долгом нахождении в мокром купальнике появляются определенные риски для здоровья. Она отметила, что эта распространенная летняя оплошность способна спровоцировать кожное раздражение и сбой микрофлоры, особенно у женщин, предрасположенных к циститам, вагинитам и кандидозу.