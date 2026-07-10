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10 июля 2026 в 10:55

В Турции россиянку ждет суд за запрет девочке в буркини плавать в бассейне

Россиянку задержали в Анталье за запрет турчанке в буркини плавать в бассейне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Анталье россиянке грозит тюремный срок за то, что она запретила 13-летней турчанке плавать в бассейне в буркини, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в отеле, где 64-летняя Людмила И. работает управляющей.

По данным канала, девочка пришла купаться в религиозной одежде — закрытый купальный костюм, который покрывает все тело, оставляя открытыми только лицо, кисти рук и стопы, название происходит от сочетания слов «бурка» (вид закрытой исламской одежды) и «бикини». Однако женщина запретила ей заходить в бассейн, объяснив это тем, что «ее купальник его замарает». Позже она смягчилась и разрешила ребенку войти в воду, но предупредила, что это только на один раз.

Подросток рассказала о случившемся родственникам, после чего отец девочки обратился в полицию. Сотрудники турецкой жандармерии прибыли в отель и доставили Людмилу в участок. После допроса ее отпустили, однако вскоре задержали повторно и отправили в тюрьму в Аланье, где она будет ожидать судебного разбирательства. Обвинения в адрес россиянки пока не раскрываются. Официальных комментариев от турецких властей не поступало.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что России и странам Центральной Азии угрожает распространение радикального ислама и нетрадиционных религиозных течений. Он констатировал, что продолжается вербовка боевиков и террористов, а также их проникновение в страны региона.

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