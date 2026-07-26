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26 июля 2026 в 21:52

«Никому не угрожаем»: в Совбезе Белоруссии раскрыли ситуацию на границе

Госсекретарь Совбеза РБ Вольфович: Белоруссия не сосредотачивает войска у границ

Александр Вольфович Александр Вольфович Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Белоруссия не сосредотачивает военные группировки вдоль своих границ и никому не угрожает, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, которые передает «Первый информационный», белорусские военные проводят плановую боевую подготовку, предусмотренную программой тренировки.

Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Белоруссии нет, мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем, — заявил Вольфович.

Ранее министр обороны РБ Виктор Хренин сказал: Белоруссия не возводит оборонительные районы на границе с Украиной. По его словам, распространители подобных слухов хотят создать напряжение среди жителей обеих стран.

До этого Хренин сообщил, что Минск делает все, чтобы избежать ошибок лета 1941 года. По его словам, в Минобороны республики поддерживают высокую боеготовность вооруженных сил страны.

Кроме того, глава Постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев рассказал: власти Украины хотели спровоцировать конфликт с Белоруссией, чтобы выторговать помощь Запада. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хотел растянуть фронт в зоне СВО, чтобы вынудить Россию перебросить часть сил на территорию Белоруссии.

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