Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»

Размещение военных контингентов из стран так называемой «коалиции желающих» на территории Украины неприемлемо, а в случае их дислокации они станут законной военной целью, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такие действия де-факто означают иностранную интервенцию и прямое наращивание угроз безопасности РФ.

Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели, — подчеркнула дипломат.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что страна больше не будет участвовать в «коалиции желающих». По его словам, урегулирование украинского конфликта возможно только через дипломатический подход.

Как объяснил политолог Андрей Кортунов, причиной выхода Болгарии стало накопившееся раздражение из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта и роста финансовых требований со стороны Брюсселя. По его словам, речь идет о пересмотре Софией своего подхода к участию в инициативах по поддержке Киева.