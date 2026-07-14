Стало известно, почему Болгария вышла из «коалиции желающих»

Причиной выхода Болгарии из «коалиции желающих» стало накопившееся раздражение из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта и постоянного роста финансовых требований со стороны Брюсселя, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, речь идет не о полном разрыве связей с Европейским союзом или переходе на сторону Москвы, а о пересмотре Софией своего подхода к участию в инициативах по поддержке Киева.

«Коалиция желающих» — это не какая-то оформленная организация. Она не является блоком. Это не Европейский союз и не НАТО. Рамки коалиции достаточно размыты. В Болгарии постепенно растет раздражение в отношении перспектив европейской стратегии по Украине. Брюссель все время обещает: еще одно усилие, еще год или полгода и можно будет начать переговоры о мире с Москвой. Но время идет, ничего не происходит, а бюджетные требования только повышаются. Понятно, что для бедных стран ЕС, к числу которых относится и Болгария, ситуация дискомфортная. Это не означает, что София переходит на сторону Москвы. Нет. Болгария будет очень избирательно выделять финансы и оказывать политическую и дипломатическую поддержку Киеву, — пояснил Кортунов.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в «коалиции желающих». По его словам, урегулирование украинского конфликта возможно только через дипломатический подход.