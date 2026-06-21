В Белоруссии указали на попытки Европы втянуть страну в кризис на Украине

В Белоруссии указали на попытки Европы втянуть страну в кризис на Украине Госсекретарь Вольфович: Европа хочет втянуть Белоруссию в украинский конфликт

Некоторые европейские лидеры хотели бы втянуть Белоруссию в украинский кризис, сообщил госсекретарь республики Александр Вольфович в эфире канала «Беларусь 1». По его словам, Европу накачивают оружием, что подрывает безопасность на континенте.

Вот это напичкивание Европы смертоносными вооружениями какую стабильность, какую безопасность принесет? Только увеличивает риски возникновения конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры, — они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, — заявил Вольфович.

Ранее постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА на автобус с детьми в Брянской области. ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии, погибла сопровождающая.

Также политолог Юрий Светов выразил мнение, что Белоруссия будет укреплять обороноспособность и готовиться к эскалации после инцидента с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. По его словам, Минск и Москва осознают, что доказать целенаправленную атаку Киева именно по белорусским гражданам крайне сложно.