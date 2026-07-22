В Белоруссии ответили на слухи об укрепрайонах на границе с Украиной

В Белоруссии ответили на слухи об укрепрайонах на границе с Украиной Министр обороны Хренин: Белоруссия не возводит укрепрайоны на границе с Украиной

Белоруссия не возводит оборонительные районы на границе с Украиной, заявил министр обороны республики Виктор Хренин во время разговора с журналистами. По его словам, которые приводит агентство БелТА, распространители подобных слухов хотят создать напряжение среди жителей обеих стран.

Мы это, конечно, слышали и на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности, — заявил Хренин.

Глава военного ведомства уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание оборудовать укрепрайоны на границах государства. С его слов, вдоль западной и северной границ разместили пять фортификационных сооружений. Объекты продолжают совершенствовать.

Ранее Хренин заявил, что Минск делает все для избежания ошибок лета 1941 года. По его словам, в минобороны республики поддерживают высокую боеготовность вооруженных сил страны.