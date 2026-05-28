Латвия отращивает «зубы» на границе с Россией за счет своих граждан В Латвии начали ставить «зубы дракона» на изъятых участках у российской границы

Национальные вооруженные силы Латвии начали установку так называемых зубов дракона — пирамидальных бетонных заграждений — на земельных участках, отчужденных у граждан вдоль границы с Россией, передает портал LSM. По его информации, ранее эти территории были изъяты государством для оборонных нужд.

В материале говорится, что заграждения размещаются в три ряда, имея ширину около десяти метров, и служат для предотвращения проезда военной техники через границу. В дальнейшем на приграничных зонах также запланировано рытье противотанковых рвов.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Литва должна перестать «тявкать» в сторону Калининграда. Поводом для заявления стали высказывания главы МИД европейской страны Кястутиса Будриса о наличии у НАТО определенных инструментов, которые можно задействовать против российского региона