Пентагон подготовился к нападению на еще одну страну Politico: США подготовили основу для вторжения на Кубу

Соединенные Штаты потратили несколько месяцев, чтобы разместить войска и вооружения, необходимые для вторжения на Кубу, сообщило Politico. По информации журналистов, для окончательного решения Пентагону требуется одобрение президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что в Карибское море вошла авианосная ударная группа USS Nimitz. Также в акватории оказались несколько эсминцев и крейсеров с управляемыми ракетами, которые способны запускать высокоточные снаряды по береговым целям. Кроме того, у Вирджинии расположились десантные корабли USS Kearsarge с 2500 морскими пехотинцами на борту — их готовят к новому развертыванию.

Ранее Пентагон подготовил список дополнительных целей на территории Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп решит возобновить удары по Исламской Республике. По данным источников, новые объекты значительно сложнее выявить и поразить, что может осложнить проведение возможной военной операции.

До этого Трамп раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета после решения приостановить переброску американских войск в Польшу. Тема обсуждалась в ходе телефонного разговора между политиками.