Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета после решения приостановить переброску американских войск в Польшу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. По данным издания, тема обсуждалась в ходе телефонного разговора между политиками.

Во время беседы Трамп поинтересовался у Хегсета причинами отмены ротации американских войск в Польше. После этого президент США заявил, что Вашингтону не следует ухудшать отношения с Польшей, учитывая союзнический статус страны и ее тесные контакты с Белым домом.

По информации газеты, решение главы Пентагона вызвало резкую реакцию как среди республиканцев, так и среди демократов. Недовольство также выразили польские чиновники, заявившие, что решение о приостановке переброски войск с ними предварительно не обсуждалось.

Ранее Трамп в своих социальных сетях заявил о намерении направить в Польшу еще 5 тыс. военнослужащих. Причиной он назвал успешное избрание президентом Польши Кароля Навроцкого, которого он поддерживал. В настоящее время в Польше расквартировано около десяти тысяч американских солдат. При этом совсем недавно стало известно, что Вашингтон планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе.