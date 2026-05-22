«Так дальше нельзя»: в Госдуме жестко высказались об Армении Володин: Пашинян проводит недружественную политику по отношению к России

Премьер-министр Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной. Это непорядочно. Все это, как уже говорил ранее, мы видели на примере Украины, — написал Володин.

Володин напомнил, что Россия всегда приходила на помощь армянскому народу и сейчас относится к жителям республики дружественно. Однако Ереван, подчеркнул он, взял курс на сближение с недружественными для РФ странами, которые воюют против России и пытаются разрушить ее.

Володин подчеркнул, что желание Пашиняна оставаться в ЕАЭС — это попытка продолжать использовать евразийское пространство в финансовых целях. Членство в союзе, отметил он, дало Армении рост ВВП в 2,5 раза. При этом Москва поставляет газу почти в четыре раза дешевле, чем в Европу, и, обратил внимание политик, себе в ущерб, чтобы поддержать экономику и граждан республики.

Так продолжаться дальше не может. Так отношения строить нельзя, — заключил он.

Ранее Пашинян заявлял, что российский газ не может подорожать для Армении, несмотря на текущую напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой. Глава правительства подчеркнул, что ценообразование на стратегическое топливо строго регулируется действующими двусторонними соглашениями.