Подразделения российской армии в результате успешных действий взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса, расположенный в Запорожской области, подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации. Первые сообщения о взятии населенного пункта появились в четверг, 21 мая.

Вчера в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что при атаке украинских дронов на колледж и общение в Старобельске в ЛНР пострадали 35 человек. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.

Утром 22 мая Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 217 украинских беспилотников над регионами России. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ попытались атаковать Москву и Санкт-Петербург.