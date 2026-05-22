Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве Число пострадавших в ДТП с автобусом и самосвалом увеличилось до восьми человек

Число пострадавших в аварии с автобусом и самосвалом увеличилось до восьми человек, передает Telegram-канал «112». Троих госпитализировали, амбулаторная помощь понадобилась пяти пострадавшим.

Ранее в столичном районе Царицыно автобус врезался в припаркованный грузовик. По данным источника, авария произошла возле ТЦ «Эльбрус». Предварительно, автобус маршрута №850 столкнулся с самосвалом. Водитель оказался зажат в кабине. Судя по кадрам, на место происшествия приехали как минимум две машины скорой.

