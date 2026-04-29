Пятиклассник метнул стул в голову сверстника после выстрела из пистолета

В Краснокамске Пермского края пятиклассник бросил стул в голову однокласснику, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Пострадавшего подростка увезли на скорой помощи.

Все произошло в местной школе №5. По словам учеников, 11-летние мальчики поссорились после того, как один облил другого из водного пистолета.

Ранее в городе Березники Пермского края девятиклассник оскорбил педагога во время занятий. Ученик опоздал и получил замечание от преподавателя. Вместо того чтобы зайти в класс в класс с разрешения, подросток показал женщине неприличный жест и нецензурно выругался. Учительница обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства.

До этого в Сургуте впервые установили автора вирусного ролика в TikTok с оскорблениями в адрес учителей и привлекли к ответственности его родителей. Как выяснилось, видео смонтировал и разместил его в соцсетях школьник. Поскольку подросток не достиг 14 лет, наказание понесли родители: им назначили штраф в размере 5 тыс. рублей, а самого ребенка поставили на учет в ПДН.