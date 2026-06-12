Биржа сделала Маска богатейшим человеком планеты

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12 июня 2026 в 19:26

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Акции SpaceX сделали Маска первым триллионером в истории

Илон Маск Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Капитал предпринимателя Илона Маска в первый день биржевых торгов после первичного размещения акций его компании SpaceX достиг $1,05 трлн (74 трлн рублей), сделав его первым в истории триллионером, сообщает агентство Bloomberg. Согласно информации агентства, ценные бумаги компании стартовали на отметке $150 (11 тыс. рублей) за штуку.

Акции SpaceX открылись на отметке $150, сделав Маска первым в мире триллионером. <...> Состояние Маска на момент начала торгов акциями SpaceX составляет приблизительно $1,05 трлн, — говорится в сообщении.

Ранее американские журналисты сообщили, что новость о первом в истории триллионерском состоянии Маска нуждается в серьезном уточнении. После первичного размещения акций SpaceX номинальная стоимость доли бизнесмена в этой компании и в Tesla оценивалась в $1,1 трлн (79 трлн рублей). Однако получить доступ к значительной части этих денег предприниматель сможет лишь в очень далеком будущем.

Также стало известно, что представители иранских властей включили в перечень потенциальных мишеней для будущих военных действий объекты, принадлежащие американскому миллиардеру на территории Ближнего Востока. Речь идет о наземных станциях спутниковой системы Starlink, размещенных в Израиле, Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане.

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