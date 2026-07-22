Топ-менеджера «Софтлайна» уличили в инсайдерской торговле бумагами

Банк России выявил факт неправомерного использования инсайдерской информации при сделках с акциями ПАО «Софтлайн» на Московской Бирже, сообщили в пресс-службе регулятора. Проверка показала, что нарушения происходили в период с 19 по 26 июня 2024 года. В результате действий топ-менеджера компании удалось избежать финансовых потерь перед обвалом котировок.

Имея доступ к инсайдерской информации, Громов И. И. от лица ООО «Алварус капитал» в период до раскрытия новостей совершил сделки продажи крупного объема акций, а после раскрытия и снижения цены откупил проданный ранее объем, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27 июня 2024 года эмитент опубликовал данные о дополнительном выпуске акций для финансирования новых целей слияний и поглощений. Сразу после этого котировки обыкновенных бумаг компании снизились на 5,43%.

На момент событий Громов занимал пост заместителя генерального директора по управлению активами и участвовал в подготовке материалов к заседанию совета директоров. Центробанк квалифицировал его действия как нарушение запрета на использование инсайда и выдал предписание о недопущении подобных нарушений в будущем.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что на текущем этапе наиболее прибыльным инструментом для сохранения капитала остаются банковские вклады и облигации. Эксперт связывает это с сигналами регулятора о сохранении высокой ключевой ставки, что гарантирует доходность депозитов на достойном уровне.