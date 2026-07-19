Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 09:08

В фонде НАТО рассказали о «главном преимуществе» Европы

Глава фонда НАТО Хоммельс назвал частные капиталы преимуществом Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Способность мобилизовать частный капитал дает Европе «главное преимущество» перед Россией, Китаем и Ираном, заявил основатель венчурной компании Lakestar, председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО Клаус Хоммельс в интервью Financial Times. По словам эксперта, американские инвесторы уже вкладываются в европейские оборонные стартапы, однако ключевое условие — сохранение контроля над управлением за Европой.

В тот момент, когда начинаются закупки, вы чувствуете, что вас признают, вы чувствуете, что становитесь частью экосистемы, и маховик привлечения частного капитала работает, — сказал он.

Ранее итальянский журналист Энрико Граццини заявил, что Россия является единственным «спасательным кругом» для Европы. По его мнению, европейским странам нужно восстановить отношения с Москвой, чтобы спасти свою экономику. Граццини считает, что правительства ЕС действуют недальновидно, усиливая зависимость от США.

Кроме того, бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европе следует начать диалог с Россией после заявления главы РФ Владимира Путина о готовности к переговорам. Он также отметил, что экс-канцлера Герхарда Шредера вряд ли стоит рассматривать как посредника.

Европа
Россия
Китай
капиталы
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин анонсировал крупное изменение в миграционной политике
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 июля: инфографика
Суд принял решение в отношении основателя Readovka
КСИР раскрыл цели удара по американским объектам в Кувейте
«Точно не финал»: в Минобороны заявили о продолжении ударов по Украине
Минобороны раскрыло итоги ночной работы ПВО
В фонде НАТО рассказали о «главном преимуществе» Европы
Армия России ударила по логистике ВСУ в двух украинских регионах
Названа цель российского ночного удара по Киеву
Гражданин Белоруссии пострадал при атаке ВСУ на Курскую область
Три человека получили ранения после удара БПЛА по Курской области
ВС РФ ударили по терминалу «Новой почты» с продукцией двойного назначения
В Минобороны раскрыли подробности ночного удара по Киеву
Российские военные «Геранью» поразили важный объект ВСУ
Отставка Сырского и удар по порту в Одессе: новости СВО к утру 19 июля
Как списать долги и избежать банкротства в 2026-м: советы экспертов
«Мы менее могущественны»: Карлсон заявил о снижении влияния США
Российские войска разнесли используемый ВСУ локомотив под Запорожьем
«Прямая угроза»: Россия отреагировала на американские ракеты в Японии
В США раскрыли численность американских войск на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.