Способность мобилизовать частный капитал дает Европе «главное преимущество» перед Россией, Китаем и Ираном, заявил основатель венчурной компании Lakestar, председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО Клаус Хоммельс в интервью Financial Times. По словам эксперта, американские инвесторы уже вкладываются в европейские оборонные стартапы, однако ключевое условие — сохранение контроля над управлением за Европой.

В тот момент, когда начинаются закупки, вы чувствуете, что вас признают, вы чувствуете, что становитесь частью экосистемы, и маховик привлечения частного капитала работает, — сказал он.

Ранее итальянский журналист Энрико Граццини заявил, что Россия является единственным «спасательным кругом» для Европы. По его мнению, европейским странам нужно восстановить отношения с Москвой, чтобы спасти свою экономику. Граццини считает, что правительства ЕС действуют недальновидно, усиливая зависимость от США.

Кроме того, бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европе следует начать диалог с Россией после заявления главы РФ Владимира Путина о готовности к переговорам. Он также отметил, что экс-канцлера Герхарда Шредера вряд ли стоит рассматривать как посредника.