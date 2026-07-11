«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России IFQ: Россия является единственным спасательным кругом для Европы

Россия является единственным «спасательным кругом» для европейских стран, пишет итальянский журналист Энрико Граццини в статье для IL Fatto Quotidiano. По его словам, Европе необходимо наладить отношения с Москвой, чтобы восстановить свою ослабленную экономику.

Россия — единственный спасательный круг для Европы, — говорится в материале.

Граццини считает, что правительства европейских стран действуют неразумно, усиливая зависимость от США. Они приобретают американский газ по ценам, которые значительно выше российских. Журналист называет это проявлением «слабоумия и недальновидности».

Ранее данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что Европа в июне 2026 года сократила импорт СПГ до минимума за последние 10 месяцев. Это произошло на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного конфликта.

До этого стало известно, что импорт российского природного газа в ЕС в первые месяцы 2026 года после вступления в силу запрета на новые контракты не сократился, а вырос на 7%. Европейские фирмы стремились использовать максимальные объемы по уже подписанным долгосрочным договорам до вступления в силу более строгих ограничений.