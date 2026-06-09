Изнасиловал и убил жену с падчерицей: подробности уголовного дела на Урале

Бывший военный Артем Бучин отправился в колонию на пожизненный срок за убийство супруги и падчерицы. NEWS.ru рассказывает историю душегуба.

Изнасиловал и убил

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил участника СВО Артема Бучина к пожизненному лишению свободы за двойное убийство, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на подтверждение суда. Бучина обвинили в изнасиловании и убийстве бывшей жены и ее семилетней дочери от другого брака.

Первые 10 лет убийца проведет в тюрьме. Оставшийся срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Издание E1.RU пишет, что на суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Трагедия произошла 28 августа 2024 года в городе Чусовом Пермского края. Пострадавшая отчитывала сожителя за курение в помещении. Тот в ответ начал развивать конфликт на почве ревности. В итоге пьяный Бучин схватил жену за шею и сжал, из-за чего она потеряла сознание. На шум ссоры прибежала дочь жены 2017 года рождения, с которой Бучин тоже расправился. Перед расправой он изнасиловал женщину и девочку.

Сына отвез к дедушке

Тела девушки и ее дочки нашли 29 августа в их квартире, а Бучина задержали через четыре дня. Родственница убитой рассказывала 59.RU, что Бучин мог ревновать жену к бывшему мужу, родному отцу убитой девочки, потому что тот помогал дочке, привозил ей вещи. Сама Кристина не рассказывала родственнице об их ссорах, говорила, что «все это несерьезно», и оправдывала мужа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В браке у пары появился общий сын. После расправы над женой и падчерицей отец увел мальчика из квартиры. Как рассказали родственники убитой женщины, Бучин в тот день отвел сына к своему отцу.

«По словам отца и соседей, Артем был совершенно спокоен, выглядел адекватным. Сказал, что жена и девочка заболели, попросил отца посидеть с сыном и ушел. И долго не забирал, что вызвало подозрение у сестры Артема, которая была в это время в гостях у отца. Было странно, что и Кристина не звонит и на звонки не отвечает. Тогда сестра Артема обратилась к ее близкой подруге. И уже та пошла к Кристине домой, где обнаружила убитыми ее и девочку», — рассказала родственница.

Не желал убивать, а просто бил камнем

Ранее Бучин уже был судим. В 2022 году его признали виновным в убийстве и изнасиловании медсестры Татьяны Рекутиной в том же Чусовом. По словам самого преступника, он не был знаком с девушкой. Она попросила показать ей дорогу.

Мужчина согласился, но в какой-то момент медсестра испугалась и ударила его сумкой, что разозлило мужчину. Он стал душить пострадавшую, а после изнасиловал и забил камнем. Следствию он говорил, что не желал убивать девушку, а лишь хотел, чтобы она перестала хрипеть, привлекая внимание посторонних.

За это преступление суд приговорил Бучина к 20 годам. Позже мужчина оказался в зоне проведения СВО. Через некоторое время он вернулся домой.

Читайте также:

За тарелку супа: как работала детская проституция в постсоветской Москве

«Говорить, что тебя изнасиловали в семь лет, — позорно»: исповедь сироты

Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов

Голые в спортзале: тренер избежал суда по статье о педофилии

Угрожал убить маму и кошку: отчим три года насиловал падчерицу

«Не позорь братьев»: мать выгнала изнасилованную дочку из аула