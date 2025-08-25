За тарелку супа: как работала детская проституция в постсоветской Москве

В постсоветской Москве детская проституция была особенно развита в среде беспризорников. Дети выходили на панель из-за нужды, а если милиция возвращала их обратно в неблагополучные семьи, все равно сбегали на вокзал, где могли стать жертвой очередного дяди-растлителя. NEWS.ru рассказывает о том, как была устроена детская проституция в постсоветской Москве.

Вокзальная проституция

В середине 90-х на телеканале НТВ выходила программа «Человек в маске» с ведущим Владимиром Познером. Перед публикой появлялся человек в маске с непростой судьбой и рассказывал о пережитом опыте, отвечая на вопросы ведущего, зрителей и экспертов-психологов.

14 декабря 1996 года в эфир вышел выпуск, где в кресле героя оказался мужчина в маске, он представился Володей. Редакторы программы назвали его сутенером, но сам он считал несправедливым такое обращение к нему.

«Я хочу открыть одну проблему. Это детская проституция в городе Москве», — заявил Володя.

Но тут же мужчина начал тушеваться и не мог доступно объяснить ведущему Познеру, в чем заключается его экспертность в этом вопросе. Володя рассказал, что прожил всю жизнь сиротой после смерти мамы, а в Москву перебрался восемь лет назад. И так оказался в мире «голубой вокзальной проституции» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Вы знаете, у нас сейчас, как бы сказать, на вокзалах снять мальчика вообще проблем нет. Вся детская проституция начинается с вокзалов», — рассказывал Володя.

На платформе Киевского вокзала в Москве Фото: Игорь Михалев /РИА Новости

«Насилуют за тарелку супа»

Мужчина пояснил, что решился прийти на запись программы из-за случая, когда одного из мальчиков на вокзале позвал к себе домой педофил, обещая накормить.

«Мальчик рассказывал, что один знакомый снял его на вокзале, привел к себе домой, накормил тарелкой супа, а потом говорит: раздевайся, я тебя буду, по-русски говоря… Короче, сексуальное извращение с мальчиком произошло. Вот это меня побудило [рассказать о проблеме], когда детей за кусок хлеба и за тарелку супа действительно насилуют с извращением», — рассказывал Володя.

По словам мужчины, милиция периодически отлавливала мальчиков, занимающихся проституцией на вокзалах, и возвращала в семьи. Но вскоре дети вновь возвращались на вокзал, поскольку взрослые за ними не следили.

«Я их просто пристраиваю»

Когда ведущий настоял на том, чтобы Володя признался, чем он занимается, что знает всю эту кухню изнутри, мужчина ответил: «Где-то есть сутенер, а где-то есть кто-то, кто просто помогает детям. Есть просто определенный круг клиентов, которые берут детей на год, на три месяца. Да, просто пристраиваю».

Володя признался, что делает для детей в их положении доброе дело, поскольку знакомит их с педофилами, готовыми поселить ребенка с собой.

«Я прошел эту школу, и мне просто жалко этих детей, и общество просто без внимания на них смотрит», — проговорился Володя.

Зрители в зале однозначно негативно отнеслись к откровению человека в маске и попытались разубедить его, что он делает что-то хорошее для мальчиков в детской проституции.

«Есть мир некоторого андеграунда. Мир, который обычно мы не знаем, смотрим как-то на него со стороны. Мне кажется, через Володю мы в какой-то степени можем в него заглянуть. Потому что он говорит языком фактически того мира. У меня ощущение, что мы действительно видим человека из того мира. Ему очень трудно сформулировать, что там происходит, на нашем языке. Он говорит: „Я помогаю“. Я думаю, очень многие говорят там на таком языке, делая что-то подобное», — объяснял психолог Марк Розен.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Накачивали клофелином и выносили все из квартиры

Володя при этом отмечал, что за свою «помощь» с «заказчиков» он не берет деньги. В его понимании это было обретением связей. А сам он ведет некий бизнес, которому помогают связи с влиятельными мужчинами, у которых есть педофильские наклонности.

При этом к сутенерам в чистом виде Володя относится с осуждением, а также критикует тех, кто использует детей как наживку для педофилов, чтобы грабить последних.

«Я знаю одного человека, его кличка Папа, он привозил 14-летних детишек из Киева и заставлял сниматься на панели. И говорил, что, ребята, вы подливайте клофелин, он уснет — выносите из квартиры все. Я вот таких людей не приветствую, которые наживаются на детях. Дети выносят у него дипломат, золото выносят, делятся. Вот это криминал», — делился мужчина.

По словам Володи, несколько раз ему поступали сигналы о том, что он находится в разработке у милиции из-за своей деятельности, но на момент съемок передачи он ни разу не попадался в руки силовиков.

«Я вам признателен за то, что вы пришли. Я не знаю, как вы живете в ладу с собой. Видимо, живете. И, пожалуй, я вам могу только пожелать, чтобы вы никогда не смотрелись слишком внимательно в зеркало», — закончил интервью Владимир Познер.

