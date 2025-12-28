Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли В Японии возобновили движение по перекрытому из-за ДТП с 67 авто участку дороги

В Японии возобновлено движение на участке скоростной автомагистрали Кан-Эцу, который был закрыт после масштабного дорожно-транспортного происшествия, сообщает The Japan News. В аварии повреждения получили 67 автомобилей.

Проезд был открыт на участке от развязки Юзава в префектуре Ниигата до развязки Цукийоно в префектуре Гунма. При этом участок трассы между развязками Цукийоно и Минаками пока остается закрытым. Ожидается, что все ограничения на движение будут сняты в ближайшее время.

Ранее в Японии из-за гололедицы произошло массовое столкновение почти 70 автомобилей. Местные СМИ писали, что два человека погибли. Еще около 30 человек получили травмы. Аварию спровоцировал водитель грузовика. Он не справился с управлением и врезался в другой грузовой автомобиль. Следом за этим машины начали сталкиваться друг с другом. В одном из автомобилей начался пожар. В результате огнем было охвачено и сгорело в общей сложности 20 транспортных средств.

До этого в Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись 10 автомобилей. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Движение на данном участке было затруднено. Для регулирования транспортного потока было организовано реверсивное движение.