Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:09

Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли

В Японии возобновили движение по перекрытому из-за ДТП с 67 авто участку дороги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Японии возобновлено движение на участке скоростной автомагистрали Кан-Эцу, который был закрыт после масштабного дорожно-транспортного происшествия, сообщает The Japan News. В аварии повреждения получили 67 автомобилей.

Проезд был открыт на участке от развязки Юзава в префектуре Ниигата до развязки Цукийоно в префектуре Гунма. При этом участок трассы между развязками Цукийоно и Минаками пока остается закрытым. Ожидается, что все ограничения на движение будут сняты в ближайшее время.

Ранее в Японии из-за гололедицы произошло массовое столкновение почти 70 автомобилей. Местные СМИ писали, что два человека погибли. Еще около 30 человек получили травмы. Аварию спровоцировал водитель грузовика. Он не справился с управлением и врезался в другой грузовой автомобиль. Следом за этим машины начали сталкиваться друг с другом. В одном из автомобилей начался пожар. В результате огнем было охвачено и сгорело в общей сложности 20 транспортных средств.

До этого в Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись 10 автомобилей. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Движение на данном участке было затруднено. Для регулирования транспортного потока было организовано реверсивное движение.

Япония
ДТП
аварии
машины
трассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Российская армия уничтожила «сердце» ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Рулетики из бекона и чернослива: дымная альянс-закуска к виски
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.