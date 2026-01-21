Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:23

На трассе в Забайкалье водитель погиб при столкновении большегрузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Забайкалье на трассе столкнулись два большегруза, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Забайкалья. Один из водителей погиб.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на федеральной трассе Иркутск — Улан-Удэ — Чита 20 января. По предварительным данным, водитель DAF не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Shacman.

Один из водителей скончался на месте происшествия. Подробные причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в ДТП с участием двух грузовиков на автодороге в Коркинском округе. Получивших травмы доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Чита
ДТП
смерти
автомобили
