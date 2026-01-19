Полный автобус с людьми столкнулся с грузовиками под Челябинском Свыше 10 пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

В Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в ДТП с участием двух грузовиков на автодороге в Коркинском округе, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. Получивших травмы доставили в больницу для обследования.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, доставлены в медицинскую организацию для проведения обследования. <...> На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.

Авария произошла около 10:00 по местному времени на третьем километре автодороги Первомайский — Челябинск — Троицк в Коркинском округе. По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса ПАЗ, объезжая препятствие, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным грузовиком. После этого автобус наехал на КамАЗ, стоявший на обочине.

Ранее в Волховском районе Ленинградской области на трассе столкнулись легковой автомобиль «Киа-Спектра» и грузовик КамАЗ. В аварии погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель грузовика получил травмы, но от госпитализации отказался. Причины происшествия выясняются.