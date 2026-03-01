Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 23:21

Франция изменила миссию «Шарля де Голля» из-за эскалации на Ближнем Востоке

BFMTV: Париж отправил авианосец «Шарль де Голль» с Балтики в Персидский залив

Флаг Франции Флаг Франции Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Французское военное командование приняло решение о передислокации единственного авианосца страны, сообщает BFMTV. Ударная группа во главе с атомным кораблем «Шарль де Голль» досрочно завершает учения в Балтийском море и берет курс на восточное Средиземноморье.

Переброска сил связана с резким ухудшением обстановки в регионе Персидского залива, объяснили источники издания. Авианосец был задействован в масштабных маневрах «Орион», которые имитировали ведение крупномасштабных боевых действий. Однако инциденты в ОАЭ и проблемы с французским торговым флотом вынудили Париж скорректировать планы.

В настоящий момент в Персидском заливе заблокированы 60 судов, идущих под флагом Франции или принадлежащих французским компаниям. После прохода через Ормузский пролив они получили приказ от ВМС Франции остановиться и находятся в ловушке.

Ситуация обострилась на фоне атаки иранских дронов на военную базу в Абу-Даби, где дислоцированы французские подразделения. В связи с произошедшим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что данные события «вынуждают нас укрепить оборонительные позиции и поддержать тех, с кем у нас заключены оборонные соглашения».

Ранее международная морская организация (IMO) выступила со срочной рекомендацией для всего мирового флота. В связи с обострением обстановки в регионе судовладельцам предложено временно исключить Ормузский пролив из маршрутов следования.

Франция
Ближний Восток
авианосцы
Средиземноморье
