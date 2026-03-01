Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ на регионами России МО РФ: системы ПВО сбили 57 дронов ВСУ над семью регионами России

Средства противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников в период с 20:00 мск до 23:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, дроны сбили над семью регионами страны.

Наибольшее количество целей было поражено над Черным морем — 18 дронов. Еще 15 беспилотников сбиты над территорией Республики Крым, девять — над акваторией Азовского моря.

Приграничные регионы также подверглись интенсивным атакам. Восемь БПЛА уничтожено над Брянской областью, пять — над Курской областью.

1 — над Белгородской областью и 1 — над Краснодарским краем, — уточнили в Минобороны РФ.

Украинские формирования продолжают попытки атаковать российские территории с помощью беспилотников, однако средства ПВО работают с высокой эффективностью, не позволяя противнику достичь поставленных целей. В Минобороны подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения обломков, по предварительным данным, нет.