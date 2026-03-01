Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 23:26

Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ на регионами России

МО РФ: системы ПВО сбили 57 дронов ВСУ над семью регионами России

Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников в период с 20:00 мск до 23:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, дроны сбили над семью регионами страны.

Наибольшее количество целей было поражено над Черным морем — 18 дронов. Еще 15 беспилотников сбиты над территорией Республики Крым, девять — над акваторией Азовского моря.

Приграничные регионы также подверглись интенсивным атакам. Восемь БПЛА уничтожено над Брянской областью, пять — над Курской областью.

1 — над Белгородской областью и 1 — над Краснодарским краем, — уточнили в Минобороны РФ.

Украинские формирования продолжают попытки атаковать российские территории с помощью беспилотников, однако средства ПВО работают с высокой эффективностью, не позволяя противнику достичь поставленных целей. В Минобороны подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения обломков, по предварительным данным, нет.

Минобороны РФ
ПВО
БПЛА
вызоввсуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ на регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Франция изменила миссию «Шарля де Голля» из-за эскалации на Ближнем Востоке
Несколько районов Севастополя и Крыма остались без света
КСИР объявил о начале нового этапа спецоперации против США и Израиля
В Израиле объявили о новых экстренных мерах на фоне кризиса в Иране
Россияне покидают Иран под крылом азербайджанской стороны
Морских перевозчиков предупредили об опасности Ормузского пролива
Российский теннисист Рублев «застрял» в Дубае
Трамп позвонил ближайшим союзникам по иранскому вопросу
Жертвами антиамериканских протестов в Пакистане стали десятки человек
Выросло число погибших и пострадавших при атаке на иранскую школу
В Херсонской области при атаке ВСУ погибла молодая учительница
В Иране оценили последствия ударов США и Израиля
США и Израиль ударили по зданию полиции около Тегерана
«Друзья и братья»: Эрдоган обратился к иранцам после смерти Хаменеи
В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране
Мужчина стал жертвой атаки дрона ВСУ в ДНР
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.