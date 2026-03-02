Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян

Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян ТАСС: МЧС России через Египет вывезет 84 эвакуированных из Израиля россиянина

Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций доставит в Москву сотрудников дипломатических учреждений и их родных, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее 84 человека покинули территорию Израиля, проследовав через сухопутные пункты пропуска в Египет.

Спецборт МЧС вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, — сообщили агентству.

Воздушное судно уже вылетело из Шарм-эш-Шейха. Эвакуация организована по поручению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее стало известно, что российским гражданам, желающим покинуть Израиль, пока придется повременить с вылетом. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, организация специальных рейсов для эвакуации в настоящий момент не планируется из-за невозможности воздушного сообщения.

До этого сообщалось, что первая группа россиян покинула охваченный военными действиями Иран. Всего 35 граждан РФ были эвакуированы через таможенный пункт Астара. Эвакуация стала возможной благодаря оперативной работе азербайджанской стороны.