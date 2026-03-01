Канада попросила Азербайджан помочь ей в эвакуации граждан из Ирана

Канада попросила Азербайджан помочь ей в эвакуации граждан из Ирана

Главы МИД Азербайджана и Канады Джейхун Байрамов и Анита Ананд в ходе телефонного разговора обсудили возможность эвакуации канадцев из Ирана через Баку. Пресс-служба азербайджанского ведомства сообщила, что стороны прорабатывают логистику пересечения границы в условиях закрытого воздушного пространства.

Министры провели обмен мнениями о возможности использования азербайджанской границы с целью эвакуации канадских граждан из Ирана в случае возникновения необходимости, — уточнили в ведомстве.

Канадская сторона выразила признательность Баку за аналогичную помощь в июне прошлого года, когда Азербайджан обеспечил транзит канадцев во время предыдущего витка эскалации. Министры также отметили эффективность уже отработанных схем.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку Российской Федерации в вопросе эвакуации российских граждан из Ирана. Посольство России в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта: один находится в Азербайджане, другой — в Армении.