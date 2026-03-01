Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 20:35

Почти полсотни дронов перехватили над Россией за три часа

МО: силы ПВО сбили над российскими регионами 48 дронов ВСУ

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Вечером в воскресенье, 1 марта, над регионами России перехватили 48 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Большинство — 27 БПЛА — уничтожили над акваторией Черного моря.

1 марта в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Над Белгородской областью ликвидировали восемь дронов, над Крымом — пять, над акваторией Азовского моря — три. По два БПЛА сбили над Краснодарским краем и Курской областью, еще один — над Брянской областью.

В период с 14:00 мск до 17:00 мск над регионами России перехватили 84 украинских БПЛА. С 08:00 до 14:00 ликвидировали 43 украинских беспилотника. Утром 1 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали 27 дронов ВСУ над регионами России.

Ранее российские военные нанесли удары по украинской инфраструктуре, работавшей в интересах военно-промышленного комплекса. Для атаки использовались авиация, артиллерия, дроны и ракеты, отметили в Минобороны РФ,

