Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 19:46

Пушилин сообщил о продвижении сразу в нескольких населенных пунктах

Пушилин: ВС России продвинулись в районе пяти населенных пунктов в ДНР

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российские войска в Донецкой Народной Республике продвинулись на Славянском направлении в районе пяти населенных пунктов, сообщил глава республики Денис Пушилин в MAX. По его словам, речь идет о Рай-Александровке, Кривой Луке, Резниковке, Никифоровке и ранее освобожденной Миньковке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На Славянском направлении мы видим, что наши подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке. Есть продвижение также и в районе освобожденной ранее Миньковки, — рассказал Пушилин.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС России уничтожили РСЗО «Вампир», которая наносила удары по приграничью. Успешную операцию провели бойцы группировки войск «Север». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого стрелок с позывным Шеф рассказал, что российские бойцы из Южной группировки войск захватили уцелевшую американскую БМП Bradley в боях под Константиновкой. По его словам, украинские военные сбежали и оставили боевую машину пехоты практически в идеальном состоянии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Денис Пушилин
Макеевка
ВС РФ
СВО
