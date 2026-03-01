Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 1 марта? Что происходит у Александровки, Берестка, Волчанска, Графского, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Миньковки, Озерного, Павловки, Покровска, Резниковки, Сергеевки, Степановки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Красноармейском направлении идут бои в восточной части Гришино. На Добропольском направлении ВС РФ наступают в сторону Кучерова Яра и Павловки. ВС РФ ведут бои на юго-западе Константиновки. На Краснолиманском направлении идут ожесточенные бои в районе Александровки, Яровой и Соснового. ВС РФ наступают к центральной части Дробышево. Появляются сведения о продвижении от Дибровы к Брусовке и Старому Каравану. На Северском направлении идут бои в районе Приволья и Федоровки Второй. Есть успехи на участке севернее Резниковки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в районе Волчанских Хуторов. На Великобурлукском направлении ВС РФ оказывают давление на позиции противника у Ольховатки, Колодезного и Двуречанского», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Два майора»

На Славянском направлении ВС РФ наступают от Северска, используя высоты и стремясь выйти к водоканалу, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Штурмовые группы действуют в Константиновке. ВСУ сохраняют силы для встречных действий, российские войска сокращают серую зону к югу и юго-востоку от города, ломают тяжелыми ФАБ логистику, взорвана дамба, ведут бои на Дружковском направлении. К западу от Красноармейска (Покровска) идут тяжелые бои за Гришино», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении ВС РФ продолжают наступление на западной и юго-западной окраинах Константиновки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На правом фланге идут бои на участке между Миньковкой и Марково. На Краснолиманском направлении ВС РФ занимают позиции в центральной части Дробышево. На Северском направлении продолжаются бои в районе Закотного, Кривой Луки и Резниковки. Есть продвижение севернее Приволья. Идут бои на подступах к Федоровке Второй. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои южнее Старицы. Славянское направление. Ожесточенные бои в районе Александровки, Яровой и Соснового и на подступах к Святогорску. Кроме того, бои идут в районе Ставков. На Красноармейском направлении идут бои в Гришино», — сообщили военкоры.

