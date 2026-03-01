Удары по Украине сегодня, 1 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Удары по Украине сегодня, 1 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 1 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 1 марта

Российские военные в ночь на 1 марта нанесли удар по объектам ВСУ с применением беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной удар пришелся на северо-восточное приграничье. Взрывы прогремели в Сумской и Харьковской (Харьков, Мерефа, Чугуев) областях. Одесская область как принимала удары, так и запускала дальнобойные средства в направлении России. В Днепропетровске после прилета БПЛА зафиксирован пожар. Поражены цели в Николаевской, Запорожской областях», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», в Сумской области был нанесен удар по складу с украинскими беспилотниками.

«ВС РФ „Геранями-2“ нанесли удар по хранилищу беспилотников ВСУ в Сумской области. В результате удара уничтожено более 100 дронов дальнего действия», — говорится в сообщении канала.

Всего в период с 28 февраля по 1 марта зафиксировано не менее 45 эпизодов ударов по военным объектам на территории Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

«Кампания носила волнообразный характер: дневная фаза — концентрация по Харьковскому направлению, вечер — расширение географии, ночная и предутренняя — массированные заходы БПЛА и ракет по южному и восточному контуру», — сообщил подпольщик.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По данным Лебедева, в ночной атаке были задействованы БПЛА «Молния».

«Прогноз: вероятно сохранение волновой модели ударов с акцентом на северо-восточное приграничье, южную логистику и объекты, связанные с запуском дальнобойных средств. Также возможно усиление давления на инфраструктуру», — отметил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов

Удары Ирана 1 марта по ОАЭ и Израилю: последние новости, что с россиянами

Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли