Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли

Сегодня, 1 марта, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля Земли, рассказали специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 1 и 2 марта

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 1 марта, геомагнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 24%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня фиксируется магнитная буря силой четыре балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой четыре балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций», — говорится в публикации сервиса.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 2 марта, возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать метеозависимым людям во время магнитной бури

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что ведение нездорового образа жизни во время магнитных бурь может привести к еще к большему ухудшению самочувствия.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — сказал Кондрахин.

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Читайте также:

Влажный ветер и холод до –1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать

Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать

Развод с Алферовой, слухи о браке, потеря друзей: как живет Егор Бероев