01 марта 2026 в 12:11

Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря»

Актера Александра Зиновьева не стало на 80-м году жизни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер и сценарист Александр Зиновьев ушел из жизни 27 февраля, об этом рассказал его знакомый Дмитрий Минаев в беседе с aif.ru. Артист умер в возрасте 79 лет.

27 февраля утром Александра Васильевича не стало, — сказал Минаев.

По словам Андрея Подопригора, друга Зиновьева, актер более двух лет пытался справиться с онкологическим заболеванием. Однако, несмотря на все усилия, победить болезнь ему не удалось.

Он более двух лет боролся с онкологией, но не смог победить. Александр был очень хорошим человеком, талантливым, — поделился Подопригора.

Зиновьев активно снимался в кино в период с 2003 по 2016 годы. Среди его самых известных работ можно выделить участие в таких проектах, как «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... — 3», «Сатисфакция» и «Гибель Империи». В последние годы актер жил в деревне в Киржачском районе Владимирской области.

Ранее в Москве на 51-м году жизни ушел из жизни актер Михаил Синтин, запомнившийся зрителям по ролям в телепроектах «Реальные пацаны» и «Пятницкий. Глава третья». Трагедия произошла утром 20 февраля. Пять лет назад актер перенес тяжелое заболевание.

