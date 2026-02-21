Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни

В Москве на 51-м году жизни скончался актер Михаил Синтин, известный по ролям в популярных телепроектах «Реальные пацаны» и «Пятницкий. Глава третья», передает aif.ru со ссылкой на его жену. Трагедия произошла утром 20 февраля. Пять лет назад актер перенес тяжелое заболевание.

Утром его не стало, — рассказала жена Синтина.

До этого стало известно, что скончалась одна из самых известных актрис чешского кинематографа Яна Брейхова. В последние годы звезда кино сильно болела. Ей было 86 лет. Артистка сыграла примерно в 70 фильмах. Российскому зрителю она запомнилась по картине «Майские звезды», в которой одну из ролей исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

Также сообщалось, что актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. По информации источника, артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение ног. Однако супруга актера Анна Романцева заявила, что артист полностью здоров, а информация о проблемах с ногами не соответствует действительности.