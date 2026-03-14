В Минздраве ответили, правда ли СПИД и туберкулез не лечатся по ОМС

Минздрав России: ВИЧ, СПИД и туберкулез можно лечить бесплатно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ВИЧ, СПИД и туберкулез можно лечить по программе государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, медпомощь бесплатна для всех пациентов.

Лечение ВИЧ и туберкулеза, психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов. Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно, — подчеркнул Кузнецов.

Он прокомментировал слова главы Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева. Эксперт заявил, что туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования. По словам Уфимцева, то же касается и заболеваний, передающихся половым путем.

Ранее микробиолог Александр Гинцбург рассказал, что новая вакцина от рака, которую планируют включить в программу ОМС, уничтожает не только опухолевые клетки, но и метастазы — вторичные очаги заболевания. Это персонализированный препарат, который создают индивидуально для каждого пациента.

