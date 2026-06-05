Греф заявил, что при переходе экономики на новую модель будут откаты назад Греф: экономика РФ будет постепенно переходить на новую модель роста

Российская экономика начнет постепенно переходить на новую модель роста, заявил в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. Тем не менее время от времени будут происходить откаты назад.

Я думаю, что мы постепенно будем переходить к новой модели роста. Будут время от времени происходить откаты. Технологии, повышение производительности труда — это все сейчас является мантрой для любого бизнеса, маленького или большого. И там же лежат ответы на вопрос, как нужно изменить внутренний бизнес. Эти самые кирпичики дадут новое качество для постепенного перехода, — подчеркнул глава Сбербанка.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевыми вызовами для российской экономики являются дефицит кадров, изменение структуры расходов бюджета, а также жесткая денежно-кредитная политика. Он также отметил, что в последние годы значительные бюджетные инвестиции были направлены в экономику, технологическое развитие и социальную сферу. Сейчас правительство проводит работу по консолидации бюджета и приоритизации расходов, чтобы создать условия для экономического роста и кредитования экономики.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил на полях ПМЭФ, что экономика России прибавила более 10% за три года. По его словам, в этот же период экономика Европы выросла на 3%. Он подчеркнул, что безработица в РФ считается самой низкой в мире. Главным фактором новой модели роста экономики стало повышение производительности труда, уточнил он.