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04 июня 2026 в 10:09

Орешкин сравнил экономический рост в России и Европе

Орешкин: экономика России за три года выросла на 10%

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Экономика России прибавила более 10% за три года, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях ПМЭФ. По его словам, в этот же период экономика Европы выросла на 3%, передает корреспондент NEWS.ru.

За три года российская экономика прибавила более 10%. Европа в этот же момент 3% прибавила, — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что безработица в России считается самой низкой в мире. Главным фактором новой модели роста экономики стало повышение производительности труда, уточнил Орешкин.

Ранее замглавы администрации президента России заявил, что не нужно ждать отмены санкций и возвращения прежнего мира, который был 20 лет назад, так как его больше не существует. По его словам, перемены связаны с тем, что изменился сам мир.

До этого замглавы МИД РФ Александр Панкин отмечал на полях ПМЭФ, что Россия продемонстрировала свою живучесть и способность преодолевать трудности в условиях западных санкций. По его словам, у Москвы достаточно партнеров, готовых работать на принципах взаимной выгоды.

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