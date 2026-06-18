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18 июня 2026 в 19:36

Раскрыто, о чем Путин попросил Орешкина перед встречей с премьером Таиланда

Путин просил Орешкина напомнить о документе перед встречей с премьером Таиланда

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин перед началом беседы с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном попросил замруководителя своей администрации Максима Орешкина напомнить ему о необходимости передать документ, передает корреспондент РИА Новости. Обращение прозвучало в ходе двусторонней встречи на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Максим, я тебе бумажку должен отдать, потом напомни мне, — сказал Путин Орешкину.

Замглавы АП входил в состав российской делегации на переговорах с таиландским премьером. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, проходит в Казани 17–19 июня.

Ранее Путин заявил, что почти 850 тыс. российских туристов посетили Таиланд в 2026 году. Он добавил, что в прошлом году в этой азиатской стране отдохнули около 2 млн россиян.

Прежде премьер Таиланда заявил, что ежегодно страну посещают не менее 2 млн российских туристов и королевство полностью готово к дальнейшему увеличению этого турпотока из РФ. Он подчеркнул, что его страна особенно приветствует возросший интерес крупных российских инвесторов к совместным высокотехнологичным проектам.

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