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17 июня 2026 в 11:33

Таиланд готов увеличить туристический поток из России

Премьер Таиланда Чанвиракун заявил о планах нарастить турпоток из России

Анутхин Чанвиракун Анутхин Чанвиракун Фото: Роман Кручинин/roscongress.ru
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Ежегодно Таиланд посещают не менее 2 млн российских туристов, и королевство полностью готово к дальнейшему увеличению этого турпотока из РФ, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун на открытии делового форума Россия — АСЕАН в Казани. Иностранный лидер подчеркнул, что его страна особенно приветствует возросший интерес крупных российских инвесторов к совместным высокотехнологичным проектам, передает ТАСС.

В настоящее время около 2 млн туристов из России ежегодно проводят свой отпуск в нашей стране. Но я считаю и уверен, что в сфере туризма еще есть большой потенциал для дальнейшего роста, — отметил он.

Чарнвиракул также заявил, что Таиланд готов стать стратегическими воротами для бизнесменов из России, чтобы они вышли на рынки Юго-Восточной Азии. По его словам, сотрудничество позволило бы российским компаниям развиваться на огромном азиатском рынке.

Ранее стало известно, что премьера Таиланда и его делегацию встретили прямо у трапа в аэропорту Казани. Почетных гостей поприветствовал глава региона Рустам Минниханов. Делегатов угостили караваем с хлебом и солью, а также чак-чаком.

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