Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии Премьер Чарнвиракул: Таиланд готов стать воротами для бизнеса из России

Таиланд готов стать стратегическими воротами для бизнесменов из России, чтобы они вышли на рынки Юго-Восточной Азии, сообщил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на открытии бизнес-форума Россия — АСЕАН в Казани. По его словам, сотрудничество позволило бы российским компаниям развиваться на огромном азиатском рынке, передает корреспондент NEWS.ru.

Находясь в самом сердце Юго-Восточной Азии, Таиланд готов выступать стратегическими воротами для российских компаний, чтобы они могли работать на огромном азиатском рынке, — сообщил тайский премьер.

Он отметил, что мировая экономика сейчас проходит через изменения, связанные с развитием технологий, перестройкой цепочек поставок и изменением условий ведения бизнеса. По его словам, эти процессы открывают новые возможности для инвестиций и расширения сотрудничества.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников допустил, что Россия заинтересована в углублении сотрудничества со странами АСЕАН в тех сферах, которые не затрагивают западные санкции. По его словам, речь идет, в частности, об экспорте высокотехнологичной продукции.