Политолог предположил, что будет обсуждаться на саммите Россия — АСЕАН

Россия заинтересована в углублении сотрудничества со странами АСЕАН в тех сферах, которые не затрагивают западные санкции, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, речь идет, в частности, об экспорте высокотехнологичной продукции.

Пока основная статья сотрудничества с АСЕАН — это поставки энергоносителей. Они активизировались, так как приостановлены ограничения на закупки нефти и газа у РФ. Но интерес для нас сегодня представляют договоренности и в тех областях, которые не подпадают под санкции — это, к примеру, поставки высокотехнологичной продукции, программного обеспечения, решений в сфере ИИ, — пояснил собеседник.

По мнению Солонникова, эти вопросы будут обсуждаться на грядущем саммите в Казани. Кроме того, политолог не исключил, что Москва попытается расширить эксперимент с зоной свободной торговли, которая действует между Россией и Вьетнамом, и на другие государства.

Юго-Восточная Азия в прошедшую четверть века показала огромный экономический рост. И хотя многие говорят, что следующей точкой роста будет Африка, страны АСЕАН для нас — крайне важное и интересное направление, причем как в вопросах экспорта, так и импорта, — подчеркнул он.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что крупные саммиты с участием РФ рушат миф Запада о ее «международной изоляции». По его словам, Россия сегодня стремится к сотрудничеству со всеми регионами мира.