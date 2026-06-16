Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 15:16

В Госдуме объяснили, как Россия развеяла миф Запада о своей «изоляции»

Миронов: Россия развивает взаимовыгодные отношения со всеми регионами мира

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

РФ активно развивает взаимовыгодные отношения со всеми регионами мира, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, международные мероприятия с участием страны развеяли миф о ее «изоляции», созданный Западом.

Если у кого-то и были иллюзии на счет изоляции, то еще два года назад саммит БРИКС показал реальное место нашей страны в мире. Мы развиваем взаимовыгодные отношения со всеми странами и регионами, — подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что одно из важнейших направлений для РФ с этой точки зрения — сотрудничество со странами АСЕАН. Сегодня совокупная численность их населения составляет 700 млн человек, заметил Миронов.

Партнерству Россия — АСЕАН в этом году исполняется 35 лет, и наше экономическое сотрудничество — не замена Европе и Западу. Это гораздо лучше сотрудничества с Западом, который воспринимает все остальные страны как потенциальные колонии, населенные дикарями. Со странами АСЕАН мы выстраиваем равноправные и взаимовыгодные отношения. Они готовы покупать не только наши нефтепродукты, но и технологии, продовольствие, услуги, — добавил собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммит Россия — АСЕАН. По его словам, на полях мероприятия у главы государства запланирован марафон из двусторонних встреч.

Власть
Госдума
Россия
АСЕАН
Сергей Миронов
Кристина Воронина
К. Воронина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три страны НАТО начали военные учения у границы с Россией
Домашний арест за порно: фото Дианы Шурыгиной, которой грозит до 6 лет
Раскрыто, почему Севастополь будет пускать автобусы во время тревог
Кровавый бунт в ВСУ, охота на «робокурьеров»: новости СВО на вечер 16 июня
Гериатр объяснила, какие факторы влияют на долголетие
Политолог ответил, почему присоединение Украины грозит Евросоюзу расколом
«Есть потенциал»: девелопер объяснил, на какое жилье будут снижаться цены
ВСУ атаковали мусоровоз и водовоз в российском регионе
Осужденный за изнасилование Шурыгиной предложил защитить ее в суде
В ЛНР рассказали, какой урон нанесла новая атака дронов ВСУ
Дом — источник энергии: как интерьерные решения помогают восстанавливаться
Стилист перечислила самые модные цвета 2026 года
«Ядерный страх»: найдено пророчество Жириновского о вечной войне в Израиле
Стала известна судьба пропавших в Карелии малолетних девочек
«Он был закрытым лидером»: учительница Путина о школьных годах президента
Запинал и изнасиловал: 12-летний мальчик убил подругу, новые подробности
Девелопер объяснил, почему невозможно снижение цен на новые квартиры
Психолог раскрыл неожиданный фактор, мешающий летнему отдыху
Трампа удивили новости о попытке нападения на Белый дом
Волочкова рассказала об отношениях с дочерью
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.