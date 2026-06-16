В Госдуме объяснили, как Россия развеяла миф Запада о своей «изоляции»

В Госдуме объяснили, как Россия развеяла миф Запада о своей «изоляции» Миронов: Россия развивает взаимовыгодные отношения со всеми регионами мира

РФ активно развивает взаимовыгодные отношения со всеми регионами мира, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, международные мероприятия с участием страны развеяли миф о ее «изоляции», созданный Западом.

Если у кого-то и были иллюзии на счет изоляции, то еще два года назад саммит БРИКС показал реальное место нашей страны в мире. Мы развиваем взаимовыгодные отношения со всеми странами и регионами, — подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что одно из важнейших направлений для РФ с этой точки зрения — сотрудничество со странами АСЕАН. Сегодня совокупная численность их населения составляет 700 млн человек, заметил Миронов.

Партнерству Россия — АСЕАН в этом году исполняется 35 лет, и наше экономическое сотрудничество — не замена Европе и Западу. Это гораздо лучше сотрудничества с Западом, который воспринимает все остальные страны как потенциальные колонии, населенные дикарями. Со странами АСЕАН мы выстраиваем равноправные и взаимовыгодные отношения. Они готовы покупать не только наши нефтепродукты, но и технологии, продовольствие, услуги, — добавил собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммит Россия — АСЕАН. По его словам, на полях мероприятия у главы государства запланирован марафон из двусторонних встреч.