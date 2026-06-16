Песков рассказал о планах Путина на саммит Россия — АСЕАН Путин на саммите Россия — АСЕАН проведет марафон из двусторонних встреч

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет с 17 по 19 июня. По словам Пескова, помощник президента Юрий Ушаков сегодня проведет брифинг для СМИ, в ходе которого сообщит детали предстоящих встреч, передает пресс-служба Кремля.

Помимо многосторонней части, будет, собственно говоря, марафон из двусторонних встреч на полях этого саммита в Казани, — подчеркнул Песков.

До этого стало известно, что президент России примет участие в саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани. Как уточнил журналист Павел Зарубин, также президент намерен провести ряд двусторонних встреч.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества, основанный на взаимном учете интересов и сочетании пользы для каждого государства и всего региона.