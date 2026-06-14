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14 июня 2026 в 12:27

Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани, сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин. Так же по его словам, которые передает РИА Новости, президент намерен провести ряд двухсторонних встреч.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, пройдет 17–19 июня. В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества, основанный на взаимном учете интересов и сочетании пользы для каждого государства и всего региона.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что Россия пока не получала от США официального приглашения для Путина на участие в саммите G20. По его словам, в рамках сложившейся практики приглашения на мероприятия «двадцатки» обычно направляются за месяц или полтора до начала саммита.

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