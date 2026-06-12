Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 01:11

В МИД объяснили ситуацию с приглашением Путина на саммит G20

В МИД РФ сообщили об отсутствии приглашения Путину от США на саммит G20

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия пока не получала от США официального приглашения для президента Владимира Путина на участие в саммите G20, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. По его словам, в рамках сложившейся практики приглашения на мероприятия «двадцатки» обычно направляются за месяц или полтора до начала саммита.

По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц-полтора. <...> Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров, — заявил Бердыев.

Дипломат отметил, что подобные приглашения носят в первую очередь протокольный характер и служат проявлением уважения к партнерам по формату. Кроме того, с их помощью участникам передаются организационные детали предстоящей встречи лидеров, которая состоится в Майами 14–15 декабря.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: визит Путина в США на саммит G20 в декабре 2026 года пока не прорабатывается. Несмотря на приглашение России к участию на высшем уровне и публичные заявления американского президента Дональда Трампа о пользе присутствия российского лидера, Кремль сохраняет выжидательную позицию.

Мир
Россия
Владимир Путин
G20
саммиты
приглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что за праздник 12 июня: Миронов, Джабаров, Гращенков — о Дне России
Руспродсоюз назвал самые подешевевшие продукты
«Самый грязный»: в Британии указали на главную проблему Зеленского
В российском консульстве заявили о бездействии властей Франции
В МИД объяснили ситуацию с приглашением Путина на саммит G20
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России
До или после еды, смертельна ли просрочка: ликбез фармаколога по лекарствам
Знакомая Усольцевых раскрыла правду о семье: почему поиски приостановлены
Иран ответил на заявления Трампа о подготовке мирного договора
ЮАР осталась вдевятером в стартовом матче ЧМ с Мексикой
Трамп обвинил Украину в проблеме с удобрениями
Трамп раскрыл, что может произойти с ценами на нефть
Российские болельщики развернули флаг РФ на матче открытия ЧМ-2026
Медведев высказался после удара ВСУ по музею-панораме в Севастополе
Питайтесь так — и язва с гастритом не страшны: подробный ликбез от врача
«Нигде не заканчивается»: 20 самых ярких цитат Путина о России
При обстреле ВСУ Суземки погиб директор заповедника «Брянский лес»
ВСУ нанесли серию ударов по медсанчасти в Энергодаре
Два человека погибли при обстреле ВСУ Брянской области
В кабмине обсудили обеспечение внутреннего спроса на топливо
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.