В МИД объяснили ситуацию с приглашением Путина на саммит G20 В МИД РФ сообщили об отсутствии приглашения Путину от США на саммит G20

Россия пока не получала от США официального приглашения для президента Владимира Путина на участие в саммите G20, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. По его словам, в рамках сложившейся практики приглашения на мероприятия «двадцатки» обычно направляются за месяц или полтора до начала саммита.

По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц-полтора. <...> Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров, — заявил Бердыев.

Дипломат отметил, что подобные приглашения носят в первую очередь протокольный характер и служат проявлением уважения к партнерам по формату. Кроме того, с их помощью участникам передаются организационные детали предстоящей встречи лидеров, которая состоится в Майами 14–15 декабря.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: визит Путина в США на саммит G20 в декабре 2026 года пока не прорабатывается. Несмотря на приглашение России к участию на высшем уровне и публичные заявления американского президента Дональда Трампа о пользе присутствия российского лидера, Кремль сохраняет выжидательную позицию.