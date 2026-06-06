Предстоящий в июне саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ в интервью ТАСС. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества, основанный на взаимном учете интересов и сочетании пользы для каждого государства и всего региона.

Он (саммит — NEWS.ru) как раз даст ответ относительно того, каким мир будет дальше, по какому пути идти, — отметила представитель ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка к возможному участию Владимира Путина в казанском саммите Россия — АСЕАН продолжается. Он подтвердил, что такие планы действительно находятся на стадии проработки.

Кроме того, политолог Виктор Сухотин отметил, что на пекинских переговорах президент России и глава Китая Си Цзиньпин почти не касались западной темы, демонстрируя способность выстраивать многополярный мир без участия Запада. Эксперт также подчеркнул, что оба лидера предельно жестко оценили нарастающие угрозы ядерного конфликта.