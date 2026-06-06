ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 10:48

Захарова объяснила, что покажет миру саммит Россия — АСЕАН

Захарова: саммит Россия — АСЕАН укажет миру путь в будущее

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Предстоящий в июне саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ в интервью ТАСС. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества, основанный на взаимном учете интересов и сочетании пользы для каждого государства и всего региона.

Он (саммит — NEWS.ru) как раз даст ответ относительно того, каким мир будет дальше, по какому пути идти, — отметила представитель ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка к возможному участию Владимира Путина в казанском саммите Россия — АСЕАН продолжается. Он подтвердил, что такие планы действительно находятся на стадии проработки.

Кроме того, политолог Виктор Сухотин отметил, что на пекинских переговорах президент России и глава Китая Си Цзиньпин почти не касались западной темы, демонстрируя способность выстраивать многополярный мир без участия Запада. Эксперт также подчеркнул, что оба лидера предельно жестко оценили нарастающие угрозы ядерного конфликта.

Власть
Мария Захарова
АСЕАН
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Петербург
«Не будем забегать вперед»: Песков прокомментировал письмо Зеленского
В России представили новую версию детектора дронов «Булат»
Отец Маска рассказал, как долго продлится кризис в Ормузском проливе
Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ
Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах
Польские рестораторы не смогли «украинизировать» русские вареники
Финляндия закрыла небо на юго-востоке без объяснения причин
Пожар на тюменском НПЗ локализован
Три дрона ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя
Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой
Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника ВСУ
Кронштадт «освободился от оков» ограничений
В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза
Дрон ВСУ атаковал мать с двумя детьми в Брянской области
«Конфликт давний»: Песков указал на цели СВО
Песков раскрыл, какой зарубежный лидер считается желанным гостем в России
Атака ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть 6 июня: что известно, последствия
Россия начала переговоры с Apple для возвращения МАКСа в App Store
Алиханов раскрыл, что в России сделают с ветхим флотом
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.