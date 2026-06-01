01 июня 2026 в 16:34

Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите Россия — АСЕАН

Песков: участие Путина в саммите Россия — АСЕАН прорабатывается

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участие президента РФ Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН в Казани находится в стадии подготовки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что такие планы действительно прорабатываются.

Такие планы прорабатываются, да, — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Песков признался, что пропустил момент появления российского лидера на заседании саммита ЕАЭС в Астане. По словам представителя Кремля, он в это время был занят чтением важных бумаг.

Также пресс-секретарь президента заявил в разговоре с журналистами, что осенью в Китае на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества возможна встреча Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Подобные мероприятия для того и проводятся, отметил он.

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин намерен лично присутствовать на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября. У российского лидера запланирован ряд двусторонних встреч в рамках этого крупного международного форума.

