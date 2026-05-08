В администрации Путина раскрыли детали саммита АСЕАН в Казани Ушаков заявил о координации сил для подготовки саммита АСЕАН в Казани

Россия займется координацией сил для подготовки саммита АСЕАН в Казани 17–19 июня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит пресс-служба Росконгресса, у Москвы есть опыт проведения мероприятий такого масштаба и уровня. Он привел в пример организацию встречи стран — участниц объединения в Сочи в 2016 году.

Сегодня важно обеспечить четкую координацию всех задействованных структур, чтобы предстоящий саммит в Казани прошел на самом высоком уровне и способствовал дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и АСЕАН, — подчеркнул Ушаков.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в свою очередь сообщил, что по итогам саммита планируется принять декларацию, закрепляющую правовую основу сотрудничества России и АСЕАН, которое развивается уже 35 лет. Он также отметил, что стороны готовят совместные заявления по ряду направлений практического взаимодействия.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что внешние силы пытаются ослабить влияние России и Китая в Юго-Восточной Азии. Он пояснил, что это происходит за счет внесения раскола в АСЕАН.